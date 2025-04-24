Киевлянин в Telegram издевался над котенком: открыто уголовное производство
Киев • УНН
В Киеве открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Злоумышленник предлагал подписчикам Telegram-канала выбрать варианты насилия над котенком.
Столичные правоохранители начали уголовное производство по факту очередного жестокого обращения с животными. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, в одной из социальных сетей появилось сообщение о причастности жителя столицы к насильственным действиям в отношении котенка. Злоумышленником оказался парень, его возраст не разглашается.
Как говорится в сообщении полиции, киевлянин имел личный Telegram-канал, где предлагал подписчикам выбрать какие именно насильственные действия будут совершаться с животным.
По данному факту возбуждено производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест или лишение свободы от трех до восьми лет.
Один из приютов в Киевской области обвинили в жестоком обращении с животными: что известно17.03.25, 13:53 • 68385 просмотров