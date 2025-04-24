Киянин у Telegram знущався з кошеняти: відкрито кримінальне провадження

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом чергового жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України в Києві, передає УНН.

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За даними правоохоронців, в одній із соціальних мереж з’явився допис щодо причетності мешканця столиці до насильницьких дій відносно кошеняти. Зловмисником виявися хлопець, його вік не розголошується.

Як йдеться в повідомленні поліції, киянин мав особистий Telegram-канал, де пропонував підписникам обрати які самі насильницькі дії вчинятимуться з твариною.

https://t.me/gunpKyiv/8911

За даним фактом порушено провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає арешт або позбавлення волі від трьох до восьми років.

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