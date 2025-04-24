Киянин у Telegram знущався з кошеняти: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
У Києві відкрито кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Зловмисник пропонував підписникам Telegram-каналу обрати варіанти насильства над кошеням.
Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом чергового жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України в Києві, передає УНН.
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За даними правоохоронців, в одній із соціальних мереж з’явився допис щодо причетності мешканця столиці до насильницьких дій відносно кошеняти. Зловмисником виявися хлопець, його вік не розголошується.
Як йдеться в повідомленні поліції, киянин мав особистий Telegram-канал, де пропонував підписникам обрати які самі насильницькі дії вчинятимуться з твариною.
За даним фактом порушено провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає арешт або позбавлення волі від трьох до восьми років.
Один із притулків на Київщині звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами: що відомо17.03.25, 13:53 • 68385 переглядiв