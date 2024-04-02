Киевлян предупредили о сильном ветре завтра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  69606 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  100992 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  101362 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  93456 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  63202 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  92718 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119528 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117800 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118559 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  183369 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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1 апреля 2024, 09:33  •  183369 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  456001 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  427675 просмотра

Киевлян предупредили о сильном ветре завтра

Завтра, 3 апреля, киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 15-20 м/с, сегодня до конца дня ожидаются грозы.

Киев •   •  528 просмотра
Киевлян предупредили о сильном ветре завтра

Блинкен встретился с Лекорню и призвал Запад поддержать Украину в "решающий момент"

Блинкен отметил продолжающееся сотрудничество с Европой в поддержке Украины в критический момент, призвав Конгресс принять дополнительный бюджетный запрос, чтобы направить больше ресурсов, особенно боеприпасов и средств противовоздушной обороны, в Украину.

Война •   •  1307 просмотра
Блинкен встретился с Лекорню и призвал Запад поддержать Украину в "решающий момент"

Компания Google уничтожит конфиденциальные веб-данные для урегулирования коллективного иска

Google согласился удалить или анонимизировать миллиарды записей данных, собранных во время сеансов частного просмотра веб-страниц, чтобы урегулировать иск на сумму 5 миллиардов долларов, который обвиняет Google в ненадлежащем отслеживании пользователей в режиме инкогнито.

Технологии •   •  1852 просмотра
Компания Google уничтожит конфиденциальные веб-данные для урегулирования коллективного иска

Статус "ограниченно годный" отменен: Зеленский подписал закон

Президент Зеленский подписал закон, который улучшает права на социальную защиту военнослужащих и полицейских, включая отпуска после ранения, установление инвалидности, декретный отпуск, компенсацию в связи со смертью, а также предотвращение гендерной дискриминации.

Война •   •  2771 просмотра
Статус "ограниченно годный" отменен: Зеленский подписал закон

Экс-командующий НАТО: путин может попытаться расшевелить Балканы, чтобы отвлечь Запад от Украины

Бывший командующий НАТО предупреждает, что россия может нагнетать напряженность на Балканах, чтобы отвлечь внимание западных стран от вторжения в Украину.

Война •   •  2771 просмотра
Экс-командующий НАТО: путин может попытаться расшевелить Балканы, чтобы отвлечь Запад от Украины

Церковь имеет влияние на лидеров, поэтому важен диалог за рубежом - Зеленский

Президент Зеленский встретился с представителями протестантских и католических церквей в Украине, попросив их общаться с церквями за рубежом, чтобы заручиться поддержкой Украины в войне против российских оккупантов, поскольку церкви имеют большое влияние на общество и государственных лидеров.

Общество •   •  5347 просмотра
Церковь имеет влияние на лидеров, поэтому важен диалог за рубежом - Зеленский

Хотят отвлечь внимание от провалов собственной обороны: в ЦПД объяснили, почему россияне снова заговорили о "захвате Киева"

российская пропаганда лживо заявляет о "захвате Киева", чтобы отвлечь внимание от неспособности защитить собственную территорию и оправдать продолжение войны против Украины.

Война •   •  6415 просмотра
Хотят отвлечь внимание от провалов собственной обороны: в ЦПД объяснили, почему россияне снова заговорили о "захвате Киева"

Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети

В результате российского ракетного обстрела Днепра ранения получили 13 человек, в том числе 5 детей; 8 пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Война •   •  31222 просмотра
Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети

Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Президент Зеленский подписал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, что будет способствовать быстрому сбору и обработке военных данных и переводу услуг для военнослужащих в цифровой формат, тем самым усиливая обороноспособность Украины.

Война •   •  29152 просмотра
Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

3,2 млн грн убытков стратегическому госпредприятию: сообщено о новом подозрении Шиману

Трем лицам, в том числе руководителю стратегического государственного предприятия, его бенефициарному владельцу и бухгалтеру, было предъявлено обвинение в нанесении ущерба на сумму 3,2 млн грн из-за схемы с заключением контрактов по завышенным ценам и фальсификацией документов.

Экономика •   •  25994 просмотра
3,2 млн грн убытков стратегическому госпредприятию: сообщено о новом подозрении Шиману