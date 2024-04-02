Киевлян предупредили о сильном ветре завтра

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Блинкен встретился с Лекорню и призвал Запад поддержать Украину в "решающий момент"
Блинкен отметил продолжающееся сотрудничество с Европой в поддержке Украины в критический момент, призвав Конгресс принять дополнительный бюджетный запрос, чтобы направить больше ресурсов, особенно боеприпасов и средств противовоздушной обороны, в Украину.
Компания Google уничтожит конфиденциальные веб-данные для урегулирования коллективного иска
Google согласился удалить или анонимизировать миллиарды записей данных, собранных во время сеансов частного просмотра веб-страниц, чтобы урегулировать иск на сумму 5 миллиардов долларов, который обвиняет Google в ненадлежащем отслеживании пользователей в режиме инкогнито.
Статус "ограниченно годный" отменен: Зеленский подписал закон
Президент Зеленский подписал закон, который улучшает права на социальную защиту военнослужащих и полицейских, включая отпуска после ранения, установление инвалидности, декретный отпуск, компенсацию в связи со смертью, а также предотвращение гендерной дискриминации.
Экс-командующий НАТО: путин может попытаться расшевелить Балканы, чтобы отвлечь Запад от Украины
Бывший командующий НАТО предупреждает, что россия может нагнетать напряженность на Балканах, чтобы отвлечь внимание западных стран от вторжения в Украину.
Церковь имеет влияние на лидеров, поэтому важен диалог за рубежом - Зеленский
Президент Зеленский встретился с представителями протестантских и католических церквей в Украине, попросив их общаться с церквями за рубежом, чтобы заручиться поддержкой Украины в войне против российских оккупантов, поскольку церкви имеют большое влияние на общество и государственных лидеров.
Хотят отвлечь внимание от провалов собственной обороны: в ЦПД объяснили, почему россияне снова заговорили о "захвате Киева"
российская пропаганда лживо заявляет о "захвате Киева", чтобы отвлечь внимание от неспособности защитить собственную территорию и оправдать продолжение войны против Украины.
Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети
В результате российского ракетного обстрела Днепра ранения получили 13 человек, в том числе 5 детей; 8 пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного
Президент Зеленский подписал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, что будет способствовать быстрому сбору и обработке военных данных и переводу услуг для военнослужащих в цифровой формат, тем самым усиливая обороноспособность Украины.
3,2 млн грн убытков стратегическому госпредприятию: сообщено о новом подозрении Шиману
Трем лицам, в том числе руководителю стратегического государственного предприятия, его бенефициарному владельцу и бухгалтеру, было предъявлено обвинение в нанесении ущерба на сумму 3,2 млн грн из-за схемы с заключением контрактов по завышенным ценам и фальсификацией документов.