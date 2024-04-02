Киевлян предупредили о сильном ветре завтра

Завтра, 3 апреля, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В ближайшие 2 часа с удержанием до конца суток сегодня в столице ожидается гроза, а также порывистый ветер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.

Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице! В ближайшие 2 часа с удержанием до конца суток 2 апреля в столице ожидается гроза, а также порывистый ветер 15-20 метров в секунду. Завтра, 3 апреля, в столице ожидают порывы ветра 15-20 метров в секунду. И уровень опасности - говорится в сообщении.

Сообщается, что температура в Киеве ночью будет 12-14°, днем 22-24° тепла.

Также в КГВА призвали ввиду сильного ветра, придерживаться следующих правил безопасности:

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Дополнение

Сегодня, 2 апреля Киевскую область и столицу накрыла пылевая буря с мощными порывами ветра.

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