Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар
Киев • УНН
Ночью силы ПВО уничтожили ударные беспилотники над Киевом. Утром была отражена ракетная атака, вероятно крылатыми ракетами «Искандер-К». Это 41-я воздушная тревога в столице с начала августа.
Враг продолжает ракетно-дроновые атаки на столицу Украины. Ночью оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками, которые были уничтожены силами ПВО. Сегодня утром была объявлена очередная воздушная тревога из-за угрозы применения крылатых ракет, что стала уже 41-й тревогой для города с начала августа. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, враг атаковал Киев с северного направления, вероятно, крылатыми ракетами типа «Искандер-К». Это уже пятая ракетная атака по столице в этом месяце. Силами противовоздушной обороны все ракеты были уничтожены еще на подступах к городу.
На данный момент в Киеве нет сообщений о разрушениях или пострадавших. Данные оперативной сводки постоянно обновляются.
Жителей столицы призывают не игнорировать сигналы тревоги и заботиться о собственной безопасности. Также важно помнить о поддержке Сил Обороны, которые ежедневно защищают Украину на фронте.
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