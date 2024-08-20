Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Враг продолжает ракетно-дроновые атаки на столицу Украины. Ночью оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками, которые были уничтожены силами ПВО. Сегодня утром была объявлена очередная воздушная тревога из-за угрозы применения крылатых ракет, что стала уже 41-й тревогой для города с начала августа. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, враг атаковал Киев с северного направления, вероятно, крылатыми ракетами типа «Искандер-К». Это уже пятая ракетная атака по столице в этом месяце. Силами противовоздушной обороны все ракеты были уничтожены еще на подступах к городу.

На данный момент в Киеве нет сообщений о разрушениях или пострадавших. Данные оперативной сводки постоянно обновляются.

Жителей столицы призывают не игнорировать сигналы тревоги и заботиться о собственной безопасности. Также важно помнить о поддержке Сил Обороны, которые ежедневно защищают Украину на фронте.

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