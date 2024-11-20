Киберкорпус ГУР атаковал российский "МТС-банк": клиенты не могут получить доступ к средствам
Киев • УНН
Киберкорпус ГУР совершил DDOS-атаку на российский МТС-банк, что привело к масштабному сбою в работе сервисов. Клиенты не могут пользоваться онлайн-приложениями, осуществлять переводы и снимать наличные.
Специалисты Главного управления разведки в очередной раз атаковали российский финансовый сектор, который задействован в обеспечении оккупационной армии рф. На этот раз под удар попал "МТС-Банк", в работе которого со вчерашнего дня произошел масштабный сбой. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как сообщают источники в украинской разведке, против банка была развернута мощная DDOS-атака, которая привела к блокированию работы сервисов банка, невозможностью воспользоваться онлайн-приложениями учреждения, перебоям в работе платежных систем.
Пользователи жалуются на невозможность воспользоваться мобильным приложением банка (отсутствует доступ и исчезают личные данные пользователей в приложении), осуществить перевод средств, снять наличные с банковских счетов/карт, пополнить счет и произвести оплату за услуги.
Онлайн-банкинг "МТС-Бизнес" также не функционирует, что влияет на бизнес рынок и предоставление/оплату услуг. Единичные случаи хаотичного списания средств со счетов клиентов банка также фиксируются в открытых источниках. В то же время клиентская поддержка банка отрицает факт внешней атаки, а комментарии недовольных пользователей оперативно удаляют с онлайн-ресурсов.
Напомним
Специалисты Главного управления разведки нанесли киберудар по IT-инфраструктуре национального оператора системы подвижной спутниковой связи "морсвязьспутник".