Хотели отравить: в Харькове брат сиделки заказал убийство владельца квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Харькове задержали двух человек, которые хотели убить мужчину и завладеть его квартирой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По данным следствия, харьковчанин заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на которую был оформлен договор пожизненного содержания.
"Расправиться с мужчиной и завладеть его квартирой решил родной брат сиделки. Он нашел человека, который согласился совершить убийство. Они планировали его отравить во время совместного застолья", — сообщили в полиции.
Злоумышленников задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении в совершении преступления.
Действия заказчика квалифицированы по ч. 3 Ст. 15, П. П. 6, 12 Ч. 2 Ст. 115 Уголовного кодекса Украины, исполнителя — ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ.
Мужчинам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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