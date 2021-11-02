Хотіли отруїти: у Харкові брат доглядальниці замовив убивство власника квартири

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За даними слідства, харків’янин замовив вбивство 64-річного власника квартири, на яку було оформлено договір пожиттєвого утримання.

"Розправитися з чоловіком і заволодіти його квартирою вирішив рідний брат доглядальниці. Він знайшов людину, яка погодилася скоїти вбивство. Вони планували його отруїти під час спільного застілля", — повідомили в поліції.

Зловмисників затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Дії замовника кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, виконавця — ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.

Чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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