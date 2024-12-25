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Хотели оставить без света, газа, тепла и воды - ЦПД при СНБО о массированной атаке рф на Украину

Хотели оставить без света, газа, тепла и воды - ЦПД при СНБО о массированной атаке рф на Украину

Киев  •  УНН

 • 703 просмотра

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российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 25 декабря, пытаясь лишить людей коммунальных услуг. Серьезно повреждено оборудование ТЭС, часть Прикарпатья осталась без света.

Армия рф сегодня, 25 декабря, нанесла удары по Украине, чтобы оставить людей без электроэнергии, газа, отопления и воды, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

"Удары россиян по энергетике на Рождество. Делали все, чтобы оставить украинцев без света, газа, тепла и воды", - написал Коваленко в Telegram.

Дополнение 

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую систему Украины.

Вследствие массированной атаки россиян сегодня, 25 декабря, серьезно повреждено оборудование ТЭС ДТЭК, энергетики уже устраняют последствия ударов. 

Утром российские войска нанесли удар, в частности, и по Прикарпатью. В результате атаки часть Ивано-Франковской области осталась без электроснабжения, пострадавших нет.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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