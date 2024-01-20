Хотел ударить по украинскому беспилотнику, но промазал: в ГУР показали кадры поражения российского ЗРК "Тор"

Операторы БпЛА Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар беспилотником по российскому зенитно-ракетному комплексу "Тор". россияне пытались сбить беспилотник, но промазали, после чего комплекс был поражен. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ГУР МОУ, передает УНН.

Детали

Как сообщают в ГУР, военнослужащие 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили в российско-украинском пограничье вражеский ЗРК "Тор".

Операторы ГУР подняли в небо БпЛА "Warmate 3.0" и отправились по предоставленным дружественным подразделением координатам.

"На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой из "Тора", но промазали - ударный БПЛА продолжил движение. Вследствие успешного огневого поражения вражеской цели москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс", - отметили в ГУР.

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