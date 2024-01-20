Хотел ударить по украинскому беспилотнику, но промазал: в ГУР показали кадры поражения российского ЗРК "Тор"
Как сообщается, Главное управление разведки Украины осуществило успешную атаку беспилотника на российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" вблизи российско-украинской границы. Беспилотник избежал перехвата и нанес ущерб российской ракетной системе.
В Киеве Toyota врезалась в Mercedes и автобус: погиб мужчина на остановке
В Киеве водитель Toyota не справился с управлением и столкнулся с Mercedes и автобусом, в результате чего погиб мужчина на остановке. Водителя Toyota задержали, открыто уголовное производство
На фоне выборов президента США: в Соединенных Штатах хотят передать Украине как можно больше помощи до января 2025 года - CNN
В США хотят передать как можно больше военной помощи Украине до января 2025 года.
В Луганской области за последний месяц стало значительно больше разрушений жилья в Невском - ОВА
По словам Артема Лисогора, главы Луганской областной военной администрации, за последний месяц в поселке Невское, что в Луганской области, значительно возросло количество разрушений жилых домов в результате обстрелов со стороны российских войск. Кроме того, на оккупированных территориях в Лисичанске уничтожается отопительное оборудование.
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ
По всей Украине воздушная тревога после обнаружения взлета вражеского МиГ-31К.
Российские хакеры атаковали Microsoft: взломали корпоративную почту сотрудников корпорации
Хакерская группировка, поддерживаемая россией и известная как Midnight Blizzard или Nobelium, взломала небольшой процент корпоративных электронных почтовых ящиков компании Microsoft. Microsoft заблокировала доступ злоумышленников, уверяя, что инцидент не связан с какими-либо уязвимостями в их продуктах или услугах.
В Черкасском районе ночью предварительно уничтожен вражеский дрон - ОВА
Над Черкасской областью в Украине был уничтожен вражеский беспилотник, жертв и разрушений инфраструктуры нет.
Над Одесской областью ночью сбили вражеский дрон - Кипер
Российские войска ночью использовали беспилотники для атаки на Украину, один из них был сбит над Одесской областью, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Российские оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ
Как сообщается, российские войска повторно заминировали периметр Запорожской атомной электростанции.
В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА
Запущенные рф ударные беспилотники типа "шахед" были успешно нейтрализованы украинскими силами противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Жертв среди населения и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.