Хотів ударити по українському безпілотнику, але промазав: в ГУР показали кадри ураження російського ЗРК "Тор"

Оператори БпЛА Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару безпілотником по російському зенітно-ракетному комплексу "Тор". росіяни намагалися збити безпілотник, але промазали, після чого комплекс було уражено. Відповідні кадри опубліковано в Telegram-каналі ГУР МОУ, передає УНН.

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Як повідомляють в ГУР, військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили у російсько-українському прикордонні ворожий ЗРК "Тор".

Оператори ГУР підняли в небо БпЛА "Warmate 3.0" і вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами.

"На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промазали - ударний БПЛА продовжив рух. Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс", - наголосили в ГУР.

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