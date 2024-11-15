Хорватия закупит турецкие Bayraktar, танки Leopard и запчасти к самолетам VBA Rafale

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Киев  •  УНН

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Правительство Хорватии одобрило приобретение 6 беспилотников Bayraktar TB2 и танков Leopard 2A8. Это решение связано с передачей Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80 на сумму 144,8 млн евро.

Правительство Хорватии на заседании в четверг, 14 ноября, одобрило приобретение шести турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, оборудования для обслуживания французских истребителей VBA Rafale, а также закупку немецких танков Leopard 2A8 на замену своим танкам М-84, которые Хорватия планирует передать Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Хорватии, передает УНН.

Детали

Правительство Республики Хорватия приняло решение о значительных закупках для Министерства обороны, а именно оснащения и модернизации хорватской армии. Речь идет о решении о подготовительных действиях по закупке новых современных танков Leopard 2A8, закупке Bayraktar TB2 и оборудования для технического обслуживания истребителя VBA Rafale

- говорится в сообщении. 

СМИ сообщают, что правительство Хорватии одобрило закупку шести беспилотников Bayraktar TB2 на сумму 86 миллионов евро до 2026 года.

Министр обороны Хорватии Иван Анушич, объясняя закупку Bayraktar, отметил, что опыт последних конфликтов показывает, что роль и значение разведывательных и вооруженных беспилотных летательных систем растет в вооруженных конфликтах.

Анушич также отметил, что правительство Хорватии передает Украине материальные ресурсы, а именно танки М-84 (лицензионная копия советского Т-72М1) и БМП М-80 вместе с соответствующими запасными частями и боеприпасами, общая балансовая стоимость которых составляет 144,8 млн евро.

За переданные материальные ресурсы Федеральное министерство обороны ФРГ осуществит платеж до 30 ноября 2024 года в государственный бюджет и указанные финансовые средства предназначены для приобретения танков Leopard 2A8 для нужд оснащения хорватской армии

- сказал Анушич.

Кроме того, хорватское правительство бюджет Минобороны страны вырастет на 17,36% по сравнению с 2024 годом, то есть на 222,5 миллиона евро, а в 2025 году он составит 1,5 миллиарда евро.

Напомним,

Хорватия должна передать Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, вместо которых приобретет 50 новых танков Leopard 2A8 у Германии по сниженной цене.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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