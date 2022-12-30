Хорватия с 1 января присоединяется к евро и шенгенской зоне

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"Комиссия полностью поддержала Хорватию в процессе присоединения к зоне евро и Шенгенской зоны. Вместе с Хорватией 20 государств-членов ЕС и 347 миллионов граждан Евросоюза будут пользоваться общей валютой ЕС. Что касается Шенгена, то это уже восьмое расширение и первое за 11 лет", - говорится в сообщении.

Детали

С воскресенья, 1 января 2023 года, евро постепенно заменит действующую валюту Хорватии – куну. Обмен будут осуществляться согласно обменному курсу 1 евро за 7,53450 хорватских кун. В стране будут использовать две валюты одновременно в течение двух недель. При получении платежа в кунах сдача будет выдана в евро, что позволит постепенно изымать их из обращения.

Сообщается, что двойное отражение цен в кунах и евро стало обязательным с 5 сентября 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года. Коммерческие банки заранее получили банкноты и монеты евро от Национального банка Хорватии и, в свою очередь, поставляли наличные евро в магазины и другие предприятия. Обмен банкнот и монет куны в коммерческих банках возможен до 31 декабря 2023 года и бесплатный до 1 июля 2023 года. Национальный центральный банк Хорватии будет обменивать банкноты без ограничений во времени, а монеты – до 31 декабря 2025 года. Услуга бесплатная.

Кроме этого, Хорватия полностью присоединится к Шенгенской зоне. Отмечается, что с момента своего вступления в ЕС в 2013 году страна применяла части Schengen acquis, в том числе касающиеся внешнего пограничного контроля, сотрудничества полиции и использования Шенгенской информационной системы.

С 1 января будут отменены проверки на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны, а с 26 марта – проверки на внутренних воздушных границах.

Напомним

10 ноября Европейский парламент одобрил полноправное членство Хорватии в Шенгенской зоне. "За" проголосовали 534 депутата.