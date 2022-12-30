Хорватія з 1 січня приєднується до євро та шенгенської зони

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"Комісія повністю підтримала Хорватію в процесі приєднання до зони євро та Шенгенської зони. Разом з Хорватією 20 держав-членів ЄС і 347 мільйонів громадян Євросоюзу будуть користуватися спільною валютою ЄС. Що стосується Шенгену, то це вже восьме розширення і перше за 11 років", - йдеться в повідомленні.

Деталі

З неділі, 1 січня 2023 року, євро поступово замінить чинну валюту Хорватії - куну. Обмін здійснюватимуть згідно з обмінним курсом 1 євро за 7,53450 хорватських кун. У країні використовуватимуть дві валюти одночасно протягом двох тижнів. При отриманні платежу в кунах здача буде видана в євро, що дозволить поступово вилучати їх з обігу.

Повідомляється, що подвійне відображення цін у кунах та євро стало обов’язковим 5 вересня 2022 року та діятиме до 31 грудня 2023 року. Комерційні банки заздалегідь отримали банкноти та монети євро від Національного банку Хорватії та, своєю чергою, постачали готівку євро в магазини та інші підприємства. Обмін банкнот і монет куни в комерційних банках можливий до 31 грудня 2023 року і є безкоштовним до 1 липня 2023 року. Національний центральний банк Хорватії обмінюватиме банкноти без обмежень у часі, а монети - до 31 грудня 2025 року. Послуга є безкоштовною.

Крім цього, Хорватія повністю приєднається до Шенгенської зони. Зазначається, що з моменту свого вступу до ЄС у 2013 році країна застосовувала частини Schengen acquis, у тому числі ті, що стосуються зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліції та використання Шенгенської інформаційної системи.

З 1 січня будуть скасовані перевірки на внутрішніх сухопутних і морських кордонах між Хорватією та іншими країнами Шенгенської зони, а з 26 березня - перевірки на внутрішніх повітряних кордонах.

Нагадаємо

10 листопада Європейський парламент схвалив повноправне членство Хорватії в Шенгенській зоні. "За" проголосували 534 депутати.