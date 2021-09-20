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Хоккей: "Кременчуг" победил на старте УХЛ

Хоккей: "Кременчуг" победил на старте УХЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Краматорске состоялся матч первого тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, где местный клуб принимал “Кременчуг”, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

"Краматорску" удалось "размочить" голкипера уже на 6-й минуте встречи - Андрей Жвачкин выкатился из-за ворот и с неудобной руки переиграл Михаила Боярчука. На это "горожане" ответили точным броском Алексея Вороны.

К середине второго игрового отрезка "Кременчуг" вышел вперед, когда Дмитрий Созонов в касание переправил шайбу в сетку ворот после передачи Антона Кошелева. На второй перерыв команды ушли с преимуществом гостей в две шайбы, благодаря второму голу Вороны.

В третьем периоде команды обменялись голами - сначала Дмитрий Созонов забросил копию своего гола с другого периода, а четырьмя минутами позже Валентин Сирченко реализовал численное преимущество "Краматорска".

Под занавес матча Олег Тимченко пошел ва-банк и выпустил шестого полевого игрока, однако "Краматорск" пропустил - в пустые ворота шайбу отправил Александр Коробов, который обеспечил итоговой счет 2:5.

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Дополнение

Второй тур чемпионата УХЛ начнется 20 сентября. "Донбасс" сыграет с "Белым Барсом", а "Мариуполь" примет киевский "Сокол".

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