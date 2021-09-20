Хокей: "Кременчук" переміг на старті УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Краматорську відбувся матч першого туру чемпіонату Української хокейної ліги, де місцевий клуб приймав "Кременчук", інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
"Краматорську" вдалося "розмочити" голкіпера вже на 6-й хвилині зустрічі - Андрій Жвачкін викотився з-за воріт і з незручної руки переграв Михайла Боярчука. На це "городяни" відповіли точним кидком Олексія Ворони.
До середини другого ігрового відрізка "Кременчук" вийшов вперед, коли Дмитро Созонов в дотик переправив шайбу у сітку воріт після передачі Антона Кошелева. На другу перерву команди пішли за переваги гостей у дві шайби, завдяки другому голу Ворони.
У третьому періоді команди обмінялися голами - спочатку Дмитро Созонов закинув копію свого гола з другого періоду, а чотирма хвилинами пізніше Валентин Сірченко реалізував чисельну перевагу "Краматорська".
Під завісу матчу Олег Тимченко пішов ва-банк і випустив шостого польового гравця, однак "Краматорськ" пропустив - в порожні ворота шайбу відправив Олександр Коробов, який забезпечив підсумкової рахунок 2:5.
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Доповнення
Другий тур чемпіонату УХЛ почнеться 20 вересня. "Донбас" зіграє з "Білим Барсом", а "Маріуполь" прийме київський "Сокіл".