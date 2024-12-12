Хочет произвести «большой фурор»: стали известны планы Трампа на первый день президентства
Киев • УНН
Дональд Трамп планирует издать более 25 исполнительных приказов в первый день на посту президента США. Приказы будут касаться иммиграционной политики, пограничного контроля и энергетического сектора.
Избранный президент США Дональд Трамп в первый день на посту, 20 января, планирует издать более 25 приказов и директив. Они будут касаться, в частности, иммиграции и энергетики. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По данным источников агентства, Трамп сказал своей команде, что он хочет произвести "большой фурор" с помощью приказов первого дня, стремясь применить свою исполнительную власть с большим масштабом и скоростью, чем он делал во время своего первого срока. Количество запланированных приказов ранее не сообщалось.
Американский народ может быть уверенным, что президент Трамп использует свои полномочия в первый день, чтобы выполнить обещания, которые он давал им во время предвыборной кампании
Reuters отмечает, что исполнительные указы позволяют президентам США быстро внедрять свои политические цели без длительного процесса принятия законов через Конгресс. Однако такие решения могут быть обжалованы в судах, а любое финансирование их реализации требует утверждения Конгресса.
По словам источников агентства, внутри команды Трампа осознают, что "каждое действие требует значительной координации между привлеченными правительственными агентствами, что потенциально может замедлить процесс и уменьшить общее количество приказов, изданных в первый день". А больше приказов и директив будет выдано в последующие дни и недели. Координацией этого процесса занимается давний помощник Трампа Стивен Миллер.
Ожидается, что приказы, которые Трамп планирует издать в свой первый день, преимущественно будут направлены на отмену политики Байдена в отношении границы. В частности, офицерам миграционной службы предоставят больше свободы для задержания людей без уголовного прошлого, на границу США и Мексики будет отправлено больше военных, а также возобновлено строительство пограничной стены.
Другие приказы также будут включать инициативы по увеличению добычи энергии и выполнение предвыборного обещания Трампа "бурить и гидроразрывать".
Напомним
Дональд Трамп планирует уволить всех трансгендерных военнослужащих армии США после возвращения в Белый дом. По оценкам, это может коснуться около 15 000 действующих военных.