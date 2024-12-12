Хочет произвести «большой фурор»: стали известны планы Трампа на первый день президентства

Избранный президент США Дональд Трамп в первый день на посту, 20 января, планирует издать более 25 приказов и директив. Они будут касаться, в частности, иммиграции и энергетики. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным источников агентства, Трамп сказал своей команде, что он хочет произвести "большой фурор" с помощью приказов первого дня, стремясь применить свою исполнительную власть с большим масштабом и скоростью, чем он делал во время своего первого срока. Количество запланированных приказов ранее не сообщалось.

Американский народ может быть уверенным, что президент Трамп использует свои полномочия в первый день, чтобы выполнить обещания, которые он давал им во время предвыборной кампании - заявила журналистам пресс-секретарь Трампа Каролайн Левитт.

Reuters отмечает, что исполнительные указы позволяют президентам США быстро внедрять свои политические цели без длительного процесса принятия законов через Конгресс. Однако такие решения могут быть обжалованы в судах, а любое финансирование их реализации требует утверждения Конгресса.

По словам источников агентства, внутри команды Трампа осознают, что "каждое действие требует значительной координации между привлеченными правительственными агентствами, что потенциально может замедлить процесс и уменьшить общее количество приказов, изданных в первый день". А больше приказов и директив будет выдано в последующие дни и недели. Координацией этого процесса занимается давний помощник Трампа Стивен Миллер.

Ожидается, что приказы, которые Трамп планирует издать в свой первый день, преимущественно будут направлены на отмену политики Байдена в отношении границы. В частности, офицерам миграционной службы предоставят больше свободы для задержания людей без уголовного прошлого, на границу США и Мексики будет отправлено больше военных, а также возобновлено строительство пограничной стены.

Другие приказы также будут включать инициативы по увеличению добычи энергии и выполнение предвыборного обещания Трампа "бурить и гидроразрывать".

Напомним

Дональд Трамп планирует уволить всех трансгендерных военнослужащих армии США после возвращения в Белый дом. По оценкам, это может коснуться около 15 000 действующих военных.