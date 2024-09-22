Хмельницкая область подверглась атаке дронов: поврежден жилой дом: поврежден жилой дом
Киев • УНН
Ночью ПВО сбила 8 дронов «Shahed» над Хмельницкой областью. В Хмельницком поврежден жилой дом, но пострадавших нет. Экстренные службы оценивают ущерб.
Противник нанес удары Хмельницкой области, к счастью, без жертв. Об этом сообщает председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.
Детали
Сегодня ночью во время воздушной тревоги украинская противовоздушная оборона сбила 8 дронов типа "Shahed".
Однако в Хмельницком в результате атаки был поврежден жилой дом.
По имеющейся информации, пострадавших среди мирного населения нет.
На месте происшествия работают экстренные службы, которые уточняют размер нанесенного ущерба.
На Хмельниччині сталися вибухи21 сентября 2024, 22:59 • 14448 просмотров