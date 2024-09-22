Хмельницкая область подверглась атаке дронов: поврежден жилой дом: поврежден жилой дом

Противник нанес удары Хмельницкой области, к счастью, без жертв. Об этом сообщает председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью во время воздушной тревоги украинская противовоздушная оборона сбила 8 дронов типа "Shahed".

Однако в Хмельницком в результате атаки был поврежден жилой дом.

По имеющейся информации, пострадавших среди мирного населения нет.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые уточняют размер нанесенного ущерба.

На Хмельниччині сталися вибухи