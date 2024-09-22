Хмельницька область зазнала атаки дронів: пошкоджено житловий будинок
Київ • УНН
Вночі ППО збила 8 дронів "Shahed" над Хмельницькою областю. У Хмельницькому пошкоджено житловий будинок, але постраждалих немає. Екстрені служби оцінюють збитки.
Противник завдав ударів Хмельницькій області, на щастя, без жертв. Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
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Сьогодні вночі під час повітряної тривоги українська протиповітряна оборона збила 8 дронів типу "Shahed".
Однак у Хмельницькому внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок.
За наявною інформацією, постраждалих серед мирного населення немає.
На місці події працюють екстрені служби, які уточнюють розмір завданих збитків.
На Хмельниччині сталися вибухи22.09.24, 01:59 • 20650 переглядiв