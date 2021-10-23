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Хмельницкая область усилила карантин: куда не пустят без ПЦР-теста или ковид-сертификата

Киев • УНН

 • 23289 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня Хмельницкая область усиливает карантине ограничения. Для посещения заведений питания, магазинов и кинотеатров необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или паспорт вакцинации от коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной госадминистрации.

Хмельницкая область усилила карантин: куда не пустят без ПЦР-теста или ковид-сертификата

Детали

Заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин заявил, что сейчас область оказалась на пороге “красной” зоны, поэтому, чтобы не допустить локдауна и уменьшить темпы распространения COVID-19 среди жителей области, необходимо ввести усиленные дополнительные противоэпидемические мероприятия, и активизировать кампанию по вакцинации.

По последним данным в области подтверждена коронавирусная инфекция у 9341 больного, 1337 человек лечатся в стационаре. Самые высокие уровни заболеваемости COVID-19 наблюдаются в Хмельницком. Следует отметить, что среди заболевших лишь около 7-8% были вакцинированы, а в стационаре лечатся менее 1% лиц, получивших прививки.

Согласно решению комиссии с 23.10.2021 в области вводятся такие дополнительные карантинные ограничения:

Продовольственные и непродовольственные рынки, киоски, магазины, супермаркеты, гипермаркеты, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, хостелы будут работать исключительно в условиях расчета — 1 человек на 10 квадратных метров и при наличии владельцев и их работников отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 72 часа или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины.

Барам, ресторанам, кафе и т.п., будет разрешено принимать посетителей с 6 утра до 23 часов и при условии наличия у владельцев и их работников, а также посетителей отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 72 часа или документа , что подтверждает вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины и наполненности заведения на 50%, из расчета не более 4-х человек за столиком и соблюдения расстоянии 2-х метров между столиками.

Проведение всех массовых развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий разрешено при условии наличия у организаторов и посетителей отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 72 часа или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины.

Спортивные залы, фитнес-центры, бассейны будут работать при условии наличия у работников, а также посетителей отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 72 часа или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины.

Учреждения культуры, кинотеатры смогут принимать посетителей при условии наличия у работников, а также посетителей отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 72 часа или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины.

Добавим

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в том числе сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

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