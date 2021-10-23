Хмельницька область посилила карантин: куди не пустять без ПЛР-тесту чи ковід-сертифікату
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні Хмельниччина посилює карантині обмеження. Для відвідування закладів харчування, магазинів, та кінотеатрів необхідно мати негативний ПЛР-тест або паспорт вакцинації від коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної держадміністрації.
Деталі
Заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін заявив, що зараз область опинилася на порозі “червоної” зони, тому, щоб не допустити локдауну та зменшити темпи поширення COVID-19 серед мешканців області, необхідно запровадити посилені додаткові протиепідемічні заходи, та активізувати вакцинальну кампанію.
За останніми даними в області підтверджено коронавірусну інфекцію у 9341 хворого, 1337 осіб лікуються в стаціонарі. Найвищі рівні захворюваності на COVID-19 спостерігаються у м.Хмельницькому. Слід зазначити, що серед захворілих лише близько 7-8% були вакциновані, а в стаціонарі лікуються менше 1% осіб, що отримали щеплення.
Відповідно до рішення комісії з 23.10.2021 в області запроваджуються такі додаткові карантинні обмеження:
Продовольчі та непродовольчі ринки, кіоски, магазини, супермаркети, гіпермаркети, перукарні, салони краси, готелі, хостели працюватимуть виключно за умов розрахунку — 1 людина на 10 квадратних метрів та при наявності власників та їх працівників негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини.
Барам, ресторанам, кафе тощо, буде дозволено приймати відвідувачів з 6 ранку до 23 години та за умови наявності у власників та їх працівників, а також відвідувачів негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини та наповненості закладу на 50%, з розрахунку не більше 4-х осіб за столиком та дотримання відстані 2-х метрів між столиками.
Проведення всіх масових розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів дозволятиметься за умови наявності в організаторів та відвідувачів негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини.
Спортивні зали, фітнес-центри, басейни працюватимуть за умови наявності у працівників, а також відвідувачів негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини.
Заклади культури, кінотеатри зможуть приймати відвідувачів за умови наявності у працівників, а також відвідувачів негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини.
Додамо
З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.