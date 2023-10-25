Хирурги из Канады и США провели более 30 пластических операций для раненых украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Миссия канадских и американских реконструктивных хирургов "Face the Future Ukraine" обеспечила проведение более 30 пластических операций людям, которые получили травмы войны. Недавно команда мировых медиков уже второй раз посетила Ивано-Франковск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства здоровья Украины.
Детали
Отмечается, что команда "Face the Future" провела уже 53 миссии в разных уголках мира. Впрочем именно в нашей стране выявлены самые тяжелые комбинированные случаи за весь опыт работы организации. Чтобы провести уникальные операции, в Украину приехала команда из 15 мировых специалистов. Среди них: реконструктивные хирурги, окулопласты, пластические хирурги, оториноларингологи, хирурги-онкологи, анестезиологи и медицинские сестры. К ним присоединились украинские специалисты из Ивано-Франковска, Киева и Запорожья.
По словам председателя Украинской ассоциации эндоскопической хирургии головы и шеи Натальи Комашко, медики тщательно готовились - в течение 5 месяцев проводили консультации, отбирали пациентов и разрабатывали планы операций.
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«Мы тщательно готовились к этой миссии вместе с иностранными хирургами — в течение 5 месяцев имели многочасовые онлайн консультации, где отбирали пациентов и разрабатывали планы операций. Для многих пациентов биоинженеры готовили индивидуальные пластины, которые печатали на 3-D принтере, чтобы восстановить целостность костей, фрагменты которых были уничтожены во время ранения», — рассказывает Наталья Комашко.
Всего за два месяца команда специалистов вернула физическое здоровье и эстетическую красоту более 60 украинцам. Все реконструктивные операции в рамках международной миссии были бесплатными для пациентов.
Также были проведены международные симпозиумы, в которых приняли участие более 200 хирургов и почти 300 медицинских сестер. На этих мероприятиях ведущие специалисты из Канады, США и Украины поделились своим опытом проведения сложных реконструктивных вмешательств и особенностями ведения пациентов с военными травмами.
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