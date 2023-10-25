Хірурги з Канади та США провели понад 30 пластичних операцій для поранених українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Місія канадських та американських реконструктивних хірургів "Face the Future Ukraine" забезпечила проведення понад 30 пластичних операцій людям, які отримали травми війни. Нещодавно команда світових медиків вже вдруге завітала до Івано-Франківська. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства здоров’я України.
Деталі
Зазначається, що команда "Face the Future" провела вже 53 місії в різних куточках світу. Втім саме в нашій країні виявлено найтяжчі комбіновані випадки за весь досвід роботи організації. Щоб провести унікальні операції, в Україну завітала команда з 15 світових фахівців. Серед них: реконструктивні хірурги, окулопласти, пластичні хірурги, оториноларингологи, хірурги-онкологи, анестезіологи та медичні сестри. До них доєдналися українські спеціалісти з Івано-Франківська, Києва та Запоріжжя.
За словами голови Української асоціації ендоскопічної хірургії голови та шиї Наталії Комашко, медики ретельно готувалися - впродовж 5 місяців проводили консультації, відбирали пацієнтів та розробляли плани операцій.
Цитата
«Ми ретельно готувалися до цієї місії разом з іноземними хірургами — впродовж 5 місяців мали багатогодинні онлайн консультації, де відбирали пацієнтів та розробляли плани операцій. Для багатьох пацієнтів біоінженери готували індивідуальні пластини, які друкували на 3-D принтері, щоб відновити цілісність кісток, фрагменти яких були знищені під час поранення», — розповідає Наталія Комашко.
Загалом за дві місяця команда фахівців повернула фізичне здоровʼя та естетичну красу понад 60 українцям. Усі реконструктивні операції, рамках міжнародної місії були безоплатними для пацієнтів.
Також було проведено міжнародні симпозіуми, в яких взяли участь понад 200 хірургів та майже 300 медичних сестер. На цих заходах провідні спеціалісти з Канади, США та України поділилися своїм досвідом проведення складних реконструктивних втручань та особливостями ведення пацієнтів з воєнними травмами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вперше провели з операцію з трансплантації комплексу серця та легень