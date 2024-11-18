"Хезболла" ударила по Израилю из Ливана, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате ракетной атаки "Хезболлы" в районах Бней-Брак и Рамат-Ган пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии. Ракета была перехвачена ПВО Израиля, но осколки повредили здания и транспорт.
Пять человек получили ранения, в том числе один тяжелое, в районе Бней-Брак и Рамат-Ган после ракетного удара "Хезболлы" по Израилю, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Magen David Adom сообщает, что везет 54-летнюю женщину в тяжелом состоянии, еще одного человека в состоянии средней степени тяжести и еще троих в хорошем состоянии в больницу Бейлинсон.
Все пострадавшие были поражены осколками, сообщает MDA.
Армия обороны Израиля сообщает, что одна ракета была выпущена из Ливана во время атаки, которая была перехвачена средствами ПВО.
Осколки от перехвата упали между двумя пригородами Тель-Авива, вызвав пожар и повредив окружающие здания и транспортные средства.