Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" третью подряд победу в Серии А

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Действующий чемпион Италии "Ювентус" на выезде победил "Кальяри" в матче 27 тура Серии А, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Турина.

Детали

До перерыва “Ювентус” снял все вопросы относительно победителя игры. Причем это сделал Криштиану Роналду, отличился с пенальти и еще дважды с игры. После перерыва гол-престижа оформил Симеоне — 1:3.

“Ювентус” (55 очков) закрепился на третьем месте в чемпионате Италии, но отставание от лидера “Интера” составляет 10 баллов. “Кальяри” (22 балла) занимает 17-ю строчку неподалеку от зоны вылета.

Результаты других поединков:

“Болонья” — “Сампдория” — 3:1
“Торино” — “Интер” — 1:2
“Милан” — “Наполи” — 0:1.

Украинские Национальные Новости

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