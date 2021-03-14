Хет-трик Роналду приніс "Ювентусу" третю поспіль перемогу в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Чинний чемпіон Італії "Ювентус" на виїзді переміг "Кальярі" в матчі 27 туру Серії А, передає УНН з посиланням на сайт клубу із Турину.
Деталі
До перерви "Ювентус" зняв усі питання стосовно переможця гри. Причому це зробив Кріштіану Роналду, який відзначився з пенальті та ще двічі з гри. По перерві гол-престижу оформив Сімеоне – 1:3.
"Ювентус" (55 очок) закріпився на третьому місці в чемпіонаті Італії, але відставання від лідера "Інтера" становить 10 балів. "Кальярі" (22 бали) посідає 17-ту сходинку неподалік від зони вильоту.
Результати інших поєдинків:
"Болонья" – "Сампдорія" – 3:1
"Торіно" – "Інтер" – 1:2
"Мілан" – "Наполі" – 0:1.