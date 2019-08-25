Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу над клубом Коноплянки

В гостях у "Шальке" "Бавария" одержала убедительную победу со счетом 3:0. Все три мяча в ворота "кобальтовых" отправил Левандовски (20, 50, 75 мин).

"Я всегда могу играть еще лучше, у меня есть потенциал для роста. В каждом сезоне я сам могу сделать что-то особенное, но я стараюсь помогать команде. В одиночку матч не выиграть, но вместе с командой ты выигрываешь титулы. Я всегда стараюсь забивать независимо от того, кто наш соперник. Бундеслига - непростой чемпионат, нужно быть в отличной физической форме, нужно всегда быть готовым", - отметил Левандовски.

Отметим, что Коноплянка отсутствовал в заявке "Шальке".

Добавим, "Бавария" набрала четыре очка, и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. "Шальке" на 12 месте в таблице.