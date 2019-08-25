Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу над клубом Коноплянки

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45557 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130201 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121351 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125421 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128217 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152930 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150968 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140829 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу над клубом Коноплянки

Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу над клубом Коноплянки

Киев  •  УНН

 • 9516 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Благодаря польском форварду Роберту Левандовски "Бавария" взяла первые три очка в новом сезоне Бундеслиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.

В гостях у "Шальке" "Бавария" одержала убедительную победу со счетом 3:0. Все три мяча в ворота "кобальтовых" отправил Левандовски (20, 50, 75 мин).

"Я всегда могу играть еще лучше, у меня есть потенциал для роста. В каждом сезоне я сам могу сделать что-то особенное, но я стараюсь помогать команде. В одиночку матч не выиграть, но вместе с командой ты выигрываешь титулы. Я всегда стараюсь забивать независимо от того, кто наш соперник. Бундеслига - непростой чемпионат, нужно быть в отличной физической форме, нужно всегда быть готовым", - отметил Левандовски.

Отметим, что Коноплянка отсутствовал в заявке "Шальке".

Добавим, "Бавария" набрала четыре очка, и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. "Шальке" на 12 месте в таблице.

Украинские Национальные Новости

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