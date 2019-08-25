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Хет-трик Левандовскі приніс "Баварії" перемогу над клубом Коноплянки

Хет-трик Левандовскі приніс "Баварії" перемогу над клубом Коноплянки

Київ • УНН

 • 9516 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Завдяки польському форварду Роберту Левандовскі "Баварія" взяла перші три очка в новому сезоні Бундесліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенців.

В гостях у "Шальке" "Баварія" здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0. Всі три м'ячі в ворота "кобальтових" відправив Левандовскі (20, 50, 75 хв).

"Я завжди можу грати ще краще, у мене є потенціал для зростання. У кожному сезоні я сам можу зробити щось особливе, але я намагаюся допомагати команді. Поодинці матч не виграти, але разом з командою ти виграєш титули. Я завжди намагаюся забивати незалежно від того, хто наш суперник. Бундесліга - непростий чемпіонат, потрібно бути у відмінній фізичній формі, потрібно завжди бути готовим", - відзначив Левандовскі.

Зазначимо, що Коноплянка був відсутнім у заявці "Шальке".

Додамо, "Баварія" набрала чотири очки, і піднялася на четверте місце в турнірній таблиці. "Шальке" на 12 місці в таблиці.

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