Хет-трик Левандовскі приніс "Баварії" перемогу над клубом Коноплянки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Завдяки польському форварду Роберту Левандовскі "Баварія" взяла перші три очка в новому сезоні Бундесліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенців.
В гостях у "Шальке" "Баварія" здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0. Всі три м'ячі в ворота "кобальтових" відправив Левандовскі (20, 50, 75 хв).
"Я завжди можу грати ще краще, у мене є потенціал для зростання. У кожному сезоні я сам можу зробити щось особливе, але я намагаюся допомагати команді. Поодинці матч не виграти, але разом з командою ти виграєш титули. Я завжди намагаюся забивати незалежно від того, хто наш суперник. Бундесліга - непростий чемпіонат, потрібно бути у відмінній фізичній формі, потрібно завжди бути готовим", - відзначив Левандовскі.
Зазначимо, що Коноплянка був відсутнім у заявці "Шальке".
Додамо, "Баварія" набрала чотири очки, і піднялася на четверте місце в турнірній таблиці. "Шальке" на 12 місці в таблиці.