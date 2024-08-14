Херсонщина: оккупанты ударили по Бериславу, 45-летний мужчина получил ожоги
Киев • УНН
Армия рф обстреляла Берислав на Херсонщине. 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица во время тушения пожара, вызванного обстрелом. Пострадавший госпитализирован.
Армия рф ударила по Бериславу на Херсонщине, 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
"Около 13:00 российские войска ударили по Бериславу. Во время тушения пожара, возникшего из-за российских обстрелов, 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, пострадавшего госпитализировали, он получает необходимую медицинскую помощь.
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