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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Херсонщина: оккупанты ударили по Бериславу, 45-летний мужчина получил ожоги

Херсонщина: оккупанты ударили по Бериславу, 45-летний мужчина получил ожоги

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 12:43  •  7927 просмотра

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Армия рф обстреляла Берислав на Херсонщине. 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица во время тушения пожара, вызванного обстрелом. Пострадавший госпитализирован.

Армия рф ударила по Бериславу на Херсонщине, 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

"Около 13:00 российские войска ударили по Бериславу. Во время тушения пожара, возникшего из-за российских обстрелов, 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, пострадавшего госпитализировали, он получает необходимую медицинскую помощь.

Окупанти вдарили із дронів по Херсону: є загиблий та поранені 14 августа 2024, 11:03 • 28743 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
beryslavБерислав
khersonХерсон
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