Херсонщина: обстрел рф унес жизни 2 человек, 3 получили ранения

Противник обстрелял ряд населенных пунктов Херсонской области, в результате чего погибли два человека и 3 ранены. Также вражеский удар привел к многочисленным материальным повреждениям. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки войска рф осуществили атаки на ряд населенных пунктов Херсонской области, включая Антоновку, Благодатное, Инженерное, Белозерку, Кизомыс, Станислав, Токаревку, Ингулец, Садовое, Михайловку, Берислав, Шляховое, Ольговку и Новоберислав, а также город Херсон.

По информации, оккупанты ударили по жилым кварталам, в результате чего была повреждена многоэтажка и 15 частных домов.

Также были зафиксированы попадания в учебное заведение, магазин, складское помещение, ангар, хозяйственные постройки и автомобили.

К сожалению, есть жертвы среди мирного населения: два человека погибли, а еще трое получили ранения.

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