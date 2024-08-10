Херсон: россияне с утра активизировали атаки дронами, уже 6 пострадавших

В Херсоне и пригороде российские военные с утра массированно атакуют дронами мирных жителей в прибрежных районах, известно уже о 6 пострадавших, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Сегодня кроме задымления воздуха в Херсоне, наблюдаем активность вражеских беспилотников. С самого утра российские военные массированно атакуют дронами мирных жителей в прибрежных районах. На этот час имеем уже 6 пострадавших - написал Прокудин в Telegram.

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За последний час в Херсонской ОВА сообщили о еще двух пострадавших из-за вражеских атак с дронов, в дополнение к 4, о которых сообщалось ранее сегодня.

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"Атаки российских беспилотников не прекращаются. Очередной "мишенью" оккупантов стала жительница Антоновки, которая находилась на улице. 82-летнюю потерпевшую со взрывной травмой и ранением ноги госпитализировали в больницу", - сообщили в ОВА в Telegram.

Также под удар вражеского беспилотника, по данным ОВА, попал гражданский в поселке Садовое. "Мужчина, 58 лет, получил осколочные ранения спины и ноги. Бригада "экстренки" доставила его в больницу для оказания медпомощи", - отметили в ОВА.

Под вражеский удар, по словам Прокудина, попадают люди, которые находятся на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов.

"Призываю жителей пригорода, поселков Садовое, Антоновка, Киндейка, а также жителей Днепровского района, сегодня по возможности оставаться дома. Не выходите на улицу без необходимости, чтобы не подвергать себя опасности", - подчеркнул глава ОВА.