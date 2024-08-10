В Херсоне за утро уже четверо пострадавших из-за ударов рф: трое подверглись атаке с дрона

В Херсоне за утро трое мужчин и женщина получили ранения из-за обстрела и атаки дроном российских войск, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили в субботу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко и в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

По словам Мрочко, около 7:00 мужчина 1959 г.р. на остановке попал под обстрел и получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Ему оказана необходимая медицинская помощь и дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно.

Второй пострадавший, по его данным, - мужчина 1970 г.р., госпитализирован. Предварительно у него минно-взрывная травма. Сейчас проходит дообследование.

Также доставлен в больницу 75-летний мужчина в тяжелом состоянии. У него взрывная травма и осколочные ранения, отметил Мрочко.

"Все трое были ранены в Днепровском районе Херсона. Двое последних - из-за сброса взрывчатки с дрона", - указал Мрочко в Telegram.

По данным Херсонской ОВА, также за медицинской помощью обратилась херсонка, которая пострадала из-за сброса взрывчатки с беспилотника. "Враг атаковал людей в Днепровском районе около десяти утра. У 45-летней женщины диагностировали контузию. Ее состояние удовлетворительное", - сообщили в ОВА в Telegram.

Херсонщина: через атаки рф 6 поранених, росіяни поцілили в інфраструктуру