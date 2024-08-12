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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Херсон под огнем оккупантов, раздаются взрывы

Херсон под огнем оккупантов, раздаются взрывы

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 16:41  •  10021 просмотра

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Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил об атаке российской армии на Херсон с временно оккупированного левобережья. В Днепровском районе города раздаются взрывы, жителей призывают перейти в более безопасные места.

Армия рф атакует Херсон, в одном из районов раздаются взрывы. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы. Армия рф атакует с временно оккупированного левобережья. Будьте осторожны. Перейдите в более безопасные места", - сообщил Мрочко.

Херсон уранці зазнав атаки рф: постраждала жінка12 августа 2024, 09:02 • 26809 просмотров

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