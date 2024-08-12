Херсон под огнем оккупантов, раздаются взрывы
Киев • УНН
Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил об атаке российской армии на Херсон с временно оккупированного левобережья. В Днепровском районе города раздаются взрывы, жителей призывают перейти в более безопасные места.
Армия рф атакует Херсон, в одном из районов раздаются взрывы. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
"В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы. Армия рф атакует с временно оккупированного левобережья. Будьте осторожны. Перейдите в более безопасные места", - сообщил Мрочко.
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