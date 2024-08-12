Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина
Киев • УНН
В результате утреннего обстрела Херсона ранена 52-летняя женщина. Также пострадала 58-летняя жительница Антоновки от удара дрона накануне. Обе получили взрывные травмы и находятся под наблюдением врачей.
Российские войска утром обстреляли Херсон, травмирована 52-летняя женщина, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Из-за утреннего российского обстрела Херсона пострадала местная жительница. Бригада "скорой" доставила в больницу 52-летнюю женщину со взрывной травмой. Врачи проводят обследование и оказывают медпомощь пострадавшей", - сообщили в ОВА в Telegram.
Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, враг обстрелял Херсон сегодня после 10:00.
По данным ОВА, также за медпомощью обратилась жительница Антоновки, которая пострадала из-за вчерашнего российского удара. Вечером враг атаковал с дрона 58-летнюю женщину. Предварительно, она получила взрывную травму. Сейчас медики проводят дообследование и оказывают помощь пострадавшей.
На Херсонщині через атаки рф є загиблий та 11 поранених12 августа 2024, 05:21 • 29585 просмотров