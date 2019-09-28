Хацкевич: не считаю "Динамо" топ-клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своем отношении к статусу киевского клуба в передаче "Вацко-лайв", передает УНН со ссылкой на Youtube-канал передачи.
Белорус заявил, что по его мнению “бело-синие” не имеют статуса топ-клуба.
“Сейчас очень большая разница между топ-клубами и средними, а есть и еще ниже. Я не считаю, что „Динамо“ — это топ-клуб. Это великий клуб, с большой историей. Топ-клубы — это команды, которые выигрывают ЛЧ и ЛЕ, где играют топ-футболисты”, — начал специалист.
Также Хацкевич считает, что столичной команде будет еще труднее удерживать нынешние позиции в Европе.
“Динамо” на сегодняшний момент находится на своем уровне в Европе. Я беру клубный рейтинг последних пяти лет: до этого команда с Сергеем Ребровым удачно выступала в ЛЧ, мы в последние два года тоже подняли клубный рейтинг. Мы остались на той же позиции, что и были 5 лет назад. Сейчас это будет сделать труднее, ведь эта разница растет“, — добавил Хацкевич.
Напомним, что Хацкевич за время работы во главе “Динамо” завоевал 2 Суперкубка страны, но не сумевший вывести команду в групповой этап ЛЧ, а также к завоеванию Кубка и чемпионата страны.