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Хацкевич: не считаю "Динамо" топ-клубом

Киев • УНН

 • 10726 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своем отношении к статусу киевского клуба в передаче "Вацко-лайв", передает УНН со ссылкой на Youtube-канал передачи.

Хацкевич: не считаю "Динамо" топ-клубом

Белорус заявил, что по его мнению “бело-синие” не имеют статуса топ-клуба.

“Сейчас очень большая разница между топ-клубами и средними, а есть и еще ниже. Я не считаю, что „Динамо“ — это топ-клуб. Это великий клуб, с большой историей. Топ-клубы — это команды, которые выигрывают ЛЧ и ЛЕ, где играют топ-футболисты”, — начал специалист.

Также Хацкевич считает, что столичной команде будет еще труднее удерживать нынешние позиции в Европе.

“Динамо” на сегодняшний момент находится на своем уровне в Европе. Я беру клубный рейтинг последних пяти лет: до этого команда с Сергеем Ребровым удачно выступала в ЛЧ, мы в последние два года тоже подняли клубный рейтинг. Мы остались на той же позиции, что и были 5 лет назад. Сейчас это будет сделать труднее, ведь эта разница растет“, — добавил Хацкевич.

Напомним, что Хацкевич за время работы во главе “Динамо” завоевал 2 Суперкубка страны, но не сумевший вывести команду в групповой этап ЛЧ, а также к завоеванию Кубка и чемпионата страны.

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