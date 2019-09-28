Хацкевич: не вважаю "Динамо" топ-клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Колишній наставник "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про своє ставлення до статусу київського клубу у передачі "Вацко-лайв", передає УНН з посиланням на Youtube-канал передачі.
Білорус заявив, що на його думку “біло-сині” не мають статусу топ-клубу.
“Зараз дуже велика різниця між топ-клубами і середніми, а є ще нижче. Я не вважаю, що „Динамо“ — це топ-клуб. Це великий клуб, з великою історією. Топ-клуби — це команди, які виграють ЛЧ і ЛЄ, де грають топ-футболісти”, — розпочав фахівець.
Також Хацкевич вважає, що столичній команді буде ще важче втримувати нинішні позиції в Європі.
“Динамо” на сьогоднішній момент знаходиться на своєму рівні в Європі. Я беру клубний рейтинг останніх п’яти років: до цього команда з Сергієм Ребровим вдало виступала в ЛЧ, ми в останні два роки теж підняли клубний рейтинг. Ми залишилися на тій же позиції, що і були 5 років тому. Зараз це буде зробити важче, адже ця різниця зростає“, — додав Хацкевич.
Нагадаємо, що Хацкевич за час роботи на чолі “Динамо” виборов 2 Суперкубки країни, але не зумів вивести команду до групового етапу ЛЧ, а також до завоювання Кубку та чемпіонату країни.