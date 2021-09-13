ХАЦ: у Терехова потратят сотни тысяч на разработку концепции велоинфраструктуры

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“Вообще, главный вопрос, который интересует ХАЦ уже не первый год, зачем горсовет заказывает разработку концепции велоинфраструктуры отдельных районов, а не всего города вместе. Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета 6 сентября этого года заключил договор с ФЛП Любченко Сергей Александрович по разработке концепции велоинфраструктуры Холодногорского района на 198 тыс. грн”, — пояснили эксперты ХАЦ.

Однако в тот же день, департамент заключил еще один договор с этим же участником на услуги по исследованию и обоснование размещения парковочных велоплощадок в городе Харькове на 89 тыс. грн.

“В прошлом году этот же Департамент по 160 тыс. грн заказал у ФЛП Любченко Сергей Александрович услуги по разработке концепции велоинфраструктуры Шевченковского района города”, — резюмировали антикоррупционеры.

Ранее в ХАЦ сообщили, что чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных и заказали элитный керамогранит в гараж городской больницы.

К тому же в Харькове должна появиться самая дорогая в Украине общественная уборная.

На неё власть выделила более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которым руководит Игорь Терехов.

О близких отношениях обеих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников.

Последние утверждают, что за эти деньги (уже более 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.