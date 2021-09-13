ХАЦ: у Терехова витратять сотні тисяч на розробку концепції велоінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Харківському антикорупційному центрі повідомили про те, що Харківська міськрада продовжує освоювати сотні тисяч гривень на розробці концепції велоінфраструктури окремих районів та дослідженні розміщення паркувальних веломайданчиків, передає УНН.
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“Взагалі, головне питання, яке цікавить ХАЦ вже не перший рік, навіщо міськрада замовляє розробку концепції велоінфраструктури окремих районів, а не всього міста разом. Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 6 вересня цього року уклав договір з ФОП Любченко Сергій Олександрович щодо розробки концепції велоінфраструктури Холодногірського району на 198 тис. грн”, — пояснили експерти ХАЦ.
Однак у той же день, департамент уклав ще один договір з цим же учасником на послуги з дослідження та обґрунтування розміщення паркувальних веломайданчиків в місті Харкові на 89 тис. грн.
“Минулого року цей же Департамент за 160 тис. грн замовив у ФОП Любченко Сергій Олександрович послуги з розробки концепції велоінфраструктури Шевченківського району міста”, — резюмували антикорупціонери.
Раніше в ХАЦ повідомили, що чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин та замовили елітний керамограніт в гараж міської лікарні.
До того ж в Харкові має з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня.
На нього влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченко, члена виконкому Харківської міськради, яким керує Ігор Терехов.
Про близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченко для привітань з Днем будівельника.
Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників.
Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.