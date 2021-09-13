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ХАЦ: у Терехова витратять сотні тисяч на розробку концепції велоінфраструктури

Київ • УНН

 • 21082 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Харківському антикорупційному центрі повідомили про те, що Харківська міськрада продовжує освоювати сотні тисяч гривень на розробці концепції велоінфраструктури окремих районів та дослідженні розміщення паркувальних веломайданчиків, передає УНН.

Цитата

“Взагалі, головне питання, яке цікавить ХАЦ вже не перший рік, навіщо міськрада замовляє розробку концепції велоінфраструктури окремих районів, а не всього міста разом. Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 6 вересня цього року уклав договір з ФОП Любченко Сергій Олександрович щодо розробки концепції велоінфраструктури Холодногірського району на 198 тис. грн”, — пояснили експерти ХАЦ.

Однак у той же день, департамент уклав ще один договір з цим же учасником на послуги з дослідження та обґрунтування розміщення паркувальних веломайданчиків в місті Харкові на 89 тис. грн.

“Минулого року цей же Департамент за 160 тис. грн замовив у ФОП Любченко Сергій Олександрович послуги з розробки концепції велоінфраструктури Шевченківського району міста”, — резюмували антикорупціонери.

Раніше в ХАЦ повідомили, що чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин та замовили елітний керамограніт в гараж міської лікарні.

До того ж в Харкові має з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня.

На нього влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченко, члена виконкому Харківської міськради, яким керує Ігор Терехов.

Про близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченко для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників.

Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.

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