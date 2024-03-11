Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак

Российские захватчики дважды за день обстреляли Волчанск. Травмировали мирную жительницу. Последствия атаки на город показали в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следователей оккупанты ударили по городу около 10:20 и позже примерно в 13:25. Из-за чего в Волчанске были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль. А местная жительница 66 лет попала в больницу с ранением.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. По фактам этих обстрелов открыто уголовное производство и начато досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА, о том, что российские военные 11 марта, атаковали Волчанскую громаду, Купянщину и Харьковский район. Тогда сообщалось о четырех травмированных и повреждениях частных домов.