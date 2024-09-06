Харьковская область: в Люботине возросло количество пострадавших из-за атаки рф

В Харьковской области количество пострадавших из-за вражеского обстрела в Люботине возросло до 5, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Количество пострадавших в городе Люботин возросло до 5. За медицинской помощью обратилась 65-летняя женщина, у нее острая реакция на стресс - сообщили в прокуратуре в Telegram.

Дополнение

Как рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, российские оккупанты атаковали Люботин с самого утра. "Хаотичные ракетные обстрелы попали непосредственно в гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома. В результате обстрелов есть раненые, но, к счастью, их состояние не является тяжелым. Однако все эти удары вызывают разрушения и электросетей, и транспортной инфраструктуры, поэтому на месте работают все наши службы для того, чтобы все оперативно восстановить", - отметил Синегубов, которого цитируют в ОВА.

Кроме того, пострадали и другие населенные пункты Харьковского и Купянского районов, где в результате вражеских действий шесть человек получили ранения, отметили в ОВА. За минувшие сутки враг ударил по гражданской инфраструктуре 8 КАБами, запустил 8 вражеских беспилотников, 5 из которых уничтожили наши силы воздушной обороны.

"Продолжается эвакуация гражданского населения из прифронтовых районов. С 10 мая обезопасили 13 098 человек, из них 1279 детей. Также планируем расширить принудительную эвакуацию из 29 населенных пунктов Купянского района, где проживает 268 детей", - сообщил начальник Харьковской ОВА.

В селе Студенок Изюмского района продолжаются работы по ликвидации последствий масштабного пожара, который из-за вражеского обстрела уничтожил 130 домовладений. По предварительным данным, без крыши над головой остались 205 человек.