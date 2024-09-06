Харківщина: у Люботині зросла кількість постраждалих через атаку рф
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Люботині зросла до 5. Ворог продовжує обстріли Харківської області, пошкоджуючи цивільну інфраструктуру та змушуючи евакуювати населення з прифронтових районів.
У Харківській області кількість постраждалих через ворожий обстріл у Люботині зросла до 5, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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Як розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, російські окупанти атакували Люботин з самого ранку. "Хаотичні ракетні обстріли поцілили безпосередньо в цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки. Внаслідок обстрілів є поранені, але, на щастя, їхній стан не є важким. Однак всі ці удари спричиняють руйнування і електромереж, і транспортної інфраструктури, тому на місці працюють всі наші служби для того, щоб все оперативно відновити", - зазначив Синєгубов, якого цитує пресслужба ОВА.
Окрім того, постраждали й інші населені пункти Харківського та Купʼянського районів, де внаслідок ворожих дій шість людей зазнали поранень, зазначили в ОВА. За минулу добу ворог вдарив по цивільній інфраструктурі 8 КАБами, запустив 8 ворожих безпілотників, 5 з яких знищили наші сили повітряної оборони.
"Триває евакуація цивільного населення із прифронтових районів. З 10 травня убезпечили 13 098 людей, з них 1279 дітей. Також плануємо розширити примусову евакуацію із 29 населених пунктів Куп’янського району, де проживає 268 дітей", - повідомив начальник Харківської ОВА.
У селі Студенок Ізюмського району тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної пожежі, яка через ворожий обстріл знищила 130 домоволодінь. За попередніми даними, без даху над головою залишилися 205 осіб.