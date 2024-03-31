Харьковщина: россияне обстреляли Боровую из РСЗО "Ураган", есть погибшие и травмированные

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Четырех мужчин поймали в 100 метрах от границы с Венгрией с резиновой лодкой, которые намеревались нелегально пересечь реку Тиса в Венгрию, заплатив тысячи долларов контрабандистам.
На Харьковщине дронари-пограничники уничтожили три позиции россиян и две вражеские машины
Прошлой ночью украинские пограничники с помощью БПЛА уничтожили 2 автомобиля и 3 вражеские позиции в Харьковской области вблизи границы с Россией.
россияне почувствовали реальность войны из-за событий в белгороде - Буданов
Из-за постоянных боевых действий в Белгородской области и Грайворонском районе россияне начали чувствовать, что такое война, по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова.
Подкупленные евродепутаты и дезинформация: в ЕС разоблачили мощную сеть влияния медведчука
Подкупленные депутаты Европарламента и дезинформация: ЕС разоблачил мощную пророссийскую сеть влияния Медведчука, направленную на продвижение пророссийских политиков в Европарламент через восхваление россии и путина в европейских СМИ и публикацию антиукраинских и антиевропейских материалов.
Буданов: россия накопила "Калибры" и готова их применить
россия накопила ракеты "Калибр" и теперь готова применить их после пополнения своих запасов, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Одесская область: электроснабжение после российских обстрелов восстановлено, в Одессе нет электричества из-за аварии - ДТЭК
После ночных российских обстрелов в Одесской области было восстановлено электроснабжение, но из-за аварии два района Одессы и часть Одесского района остаются без света, который инженеры обещают восстановить в течение нескольких часов.
Буданов рассказал о роли РДК в войне с россией
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российский Добровольческий корпус пока не может с оружием в руках дойти до москвы, но со временем, когда ситуация позволит, они сыграют свою роль, поскольку уже больше недели воюют против российских войск в Белгородской и Курской областях.
Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору
В результате ночной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в Ровенской области была повреждена электроопора и нанесены незначительные повреждения медицинскому учреждению, на месте происшествия работали соответствующие службы и было обеспечено электроснабжение.
путин подписал указ о весеннем призыве: к лету мобилизируют 150 тысяч россиян
Путин подписал указ о начале весенней призывной кампании в России, согласно которому 150 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет будут призваны на срочную военную службу с 1 апреля по 15 июля 2024 года.