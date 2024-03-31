Харьковщина: россияне обстреляли Боровую из РСЗО "Ураган", есть погибшие и травмированные

На Харьковщине россияне обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Из-за этой атаки погиб 19-летний парень. Еще один мужчина 27 лет тяжело ранен. Он в больнице. Последствия сегодняшнего обстрела задокументировали работники Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.

По данным следствия, 31 марта около 00:35 российские военнослужащие совершили массированный обстрел поселка Боровая Изюмского района. Погиб 19-летний парень. Осколочное ранение получил мужчина 27 лет. Он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. - рассказали прокуроры.

Детали

Отмечается, что из-за этой атаки в населенном пункте повреждены многоэтажные и частные жилые дома и магазины.

Предварительно правоохранители считают, что россияне нанесли удары по Боровой из РСЗО "Ураган".

По факту обстрела начато досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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