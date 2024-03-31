Двое гражданских получили ранения в результате российского удара по Харькову

В Харькове возросло количество раненых до двух гражданских от вчерашнего российского удара. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

По уточненной информации - двое раненых в результате вчерашнего вражеского удара по Харькову - заявил Игорь Терехов.

Напомним

30 марта в Харькове в результате вражеского обстрела пострадал жилой дом в Шевченковском районе. Снаряд разорвался рядом с домом, имеющим 480 квартир, приводя к повреждениям. Также из-за обстрела повреждения получила школа, которая несколько дней назад уже стала мишенью вражеского удара. Кроме того, ранее был зафиксирован один раненый человек.

Обстрел в Харькове: рф повредила дом на 480 квартир и школу