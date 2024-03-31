Обстрел в Харькове: рф повредила дом на 480 квартир и школу

В Харькове в результате российского обстрела поврежден большой дом на 480 квартир в Шевченковском районе. Городской голова призывает жителей быть осторожными и реагировать на сигналы тревоги. Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает УНН.

Напомним

В Харькове 30 марта из-за вражеского обстрела поврежден жилой дом в Шевченковском районе. По сообщению городского головы Игоря Терехова, ранен один человек.

Прямого попадания, к счастью, не было. Снаряд разорвался возле жилого дома. Пострадали гражданские люди. Это большой дом на 480 квартир. Также повреждения получила школа рядом, которая несколько дней назад уже пострадала из-за вражеского удара - проинформировал Игорь Терехов.

Городской голова добавил, что рано утром коммунальные службы начнут работы по устранению последствий обстрела, включая закрытие оконных контуров и обследование крыши. Относительно коммуникационных сетей, повреждений не обнаружено.

Добавим

Игорь Терехов призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть максимально осторожными.

российский обстрел Харькова: гражданский человек получил ранения