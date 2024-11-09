Харьковщина под ударом: повреждены АЗС и жилые дома, есть пострадавший
Киев • УНН
В Харькове и области зафиксирована серия обстрелов, которые повредили инфраструктуру и здания. В результате атаки FPV-дрона ранен 44-летний волонтер, также разрушены три частных дома в селе Ивашки.
9 ноября на Харьковщине зафиксирован ряд обстрелов, которые вызвали повреждения инфраструктуры и зданий в регионе. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В Харькове в результате попадания управляемой ракеты в дорожное полотно были повреждены здание АЗС, остекление окружающих зданий, строительный супермаркет, двухэтажный жилой дом, а также контактные линии троллейбуса и городское освещение. Пострадавших, к счастью, нет.
В 11:50 в Волчанске Чугуевского района беспилотник FPV-дрон атаковал участок дороги вблизи автомобиля, которым передвигался 44-летний волонтер. Мужчина получил осколочное ранение и был госпитализирован.
Позже, около 15:00, в селе Ивашки Золочевской громады в результате авиаудара разрушены три частных дома, повреждены одно здание и хозяйственные постройки, а также линия электропередач. К счастью, пострадавших в этом инциденте нет.
россияне нанесли ракетный удар по предприятию на Харьковской области: есть пострадавший5 ноября 2024, 09:23 • 19720 просмотров