Харьковщина: из-за атак россиян ранены трое гражданских - прокуратура

В результате российских атак на Харьковщину 28 марта ранения получили трое мирных жителей. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

В результате очередных вражеских атак на Харьковщину еще трое мирных людей ранены. Под процессуальным руководством Харьковской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следователей, российские военные обстреляли регион около 15:50. Они нанесли ракетный удар по поселку Высокий Харьковского района. Из-за чего там повреждены жилые дома. И получила ранения 71-летняя женщина.

В прокуратуре отметили, что предварительно, враг ударил по населенному пункту ракетой Х-59.

Кроме того, сегодня примерно в 14:20 оккупанты нанесли авиаудар по городу Купянск. Из-за чего там травмированы двое мужчин. Железяки рашистов изуродовали частные домовладения и автомобили.

По предварительной информации от правоохранителей, вражеские войска сбросили на город авиабомбу.

Напомним

Ранее УНН сообщил, что в Харькове и его окрестностях прогремели многочисленные взрывы, в регионе была объявлена воздушная тревога.