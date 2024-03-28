Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Харьковщина: из-за атак россиян ранены трое гражданских - прокуратура
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"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"
В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"
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Харьковщина: из-за атак россиян ранены трое гражданских - прокуратура
Трое гражданских лиц, в том числе 71-летняя женщина, получили ранения в результате российских ракетных и авиаударов по Харьковской области 28 марта, в результате чего были повреждены жилые дома и частные усадьбы.
Посольство Казахстана в Украине призвало граждан выехать из Харьковской и Одесской областей
Посольство Казахстана в Украине рекомендует своим гражданам покинуть Харьковскую и Одесскую области в связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью в этих регионах.
Минобороны выиграло арбитраж на более 700 миллионов гривен за не вовремя поставленное снаряжение для ВСУ
Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранных поставщиков, взыскав более 700 миллионов гривен за недопоставленное или некачественное военное оборудование и средства защиты.
Украинцам в Мюнхене станет проще оформить паспортные документы: что известно
В Мюнхене, Германия, начал работу мобильный офис Государственного предприятия "Документ", который позволяет украинцам за рубежом получить паспортные документы.
Зеленский встретился с делегацией политической группы Европейского парламента Renew Europe
Президент Зеленский встретился с делегацией группы Европейского парламента "Обновление Европы", обсудив военную помощь, противодействие российской пропаганде и процесс интеграции Украины в ЕС, отметив необходимость начать переговоры о вступлении во время председательства Бельгии в ЕС.
В Украине разработали дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer
Украина разработала комплекс дистанционного разминирования Ratel Deminer, способный находить и обезвреживать противопехотные мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2, который уже прошел испытания для гуманитарного разминирования вблизи Святогорска.
Telegram сотрудничает с роскомнадзором и фсб и хранит данные пользователей бессрочно - Spravdi
По данным украинских силовиков, Telegram сотрудничает с российскими органами власти - Роскомнадзором и ФСБ, блокируя каналы по их запросу и сохраняя данные пользователей в течение неопределенного срока.
"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"
россия обвинила Украину в причастности к нападению на концертный зал "Крокус Сити", что Белый дом отверг как "чушь", заявив, что ответственность несет исключительно Исламское государство и что США заранее предупредили россию об атаке экстремистов.
В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"
Министерство обороны Украины работает над юридическим определением понятия "кибервойна" и признанием кибератак актами войны с целью противодействия систематическим киберугрозам со стороны России и ее союзников.
Смертельное ДТП на Закарпатье: патрульный наехал на велосипедиста
Патрульный полицейский на микроавтобусе сбил насмерть велосипедиста в селе Великий Бычков Раховского района Закарпатской области.