По предварительным данным, российские оккупанты атаковали Харьков ракетой "Искандер". Повреждены гражданские помещения, включая поликлинику, автомобили и жилую инфраструктуру. Продолжается ликвидация последствий.
По предварительным данным, российские войска атаковали Харьков ракетой "Искандер". Повреждены гражданские помещения, включая поликлинику, жилую инфраструктуру. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
По предварительным данным, оккупанты попали "Искандером". Повреждены гражданские помещения, в частности поликлиника, гражданские автомобили, жилая инфраструктура, выбиты окна. Ликвидация последствий продолжается
У Харкові через "приліт" є пошкодження, під завалами можуть бути люди - ОВА6 августа 2024, 07:28 • 16267 просмотров