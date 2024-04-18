Харьков под ударом вражеских "шахедов" - мэр

В Украине дефицит электричества, привлечена аварийная помощь из Европы, есть ограничения - энергетики

Из-за российских атак и холодной погоды Украина сталкивается с дефицитом электроэнергии, что привело к ограничению потребления для бизнеса и промышленности с 6 до 10 вечера, за исключением предприятий критической инфраструктуры и оборонных предприятий, тогда как домохозяйства в Харьковской области продолжают сталкиваться с перебоями в поставках электроэнергии.