Харьков под ударом вражеских "шахедов" - мэр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  134039 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  171760 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  172033 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  151349 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  115106 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127047 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138489 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137600 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124129 просмотра

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15 апреля 2024, 07:40  •  103651 просмотра

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Из-за российских атак и холодной погоды Украина сталкивается с дефицитом электроэнергии, что привело к ограничению потребления для бизнеса и промышленности с 6 до 10 вечера, за исключением предприятий критической инфраструктуры и оборонных предприятий, тогда как домохозяйства в Харьковской области продолжают сталкиваться с перебоями в поставках электроэнергии.

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Ночью российская армия нанесла 10 ракетных ударов по Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и убив одного человека.

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Армия рф ночью нанесла по Донецкой области 10 ракетных ударов

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Страны G7 не планируют размораживать российские активы и работают над тем, как использовать их для помощи Украине. План по компенсации для Киева за счет замороженных финансов рф будет представлен на саммите в Италии в июне.

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Страны G7 не планируют размораживать активы рф до возмещения потерь Украине - заявление

В Германии задержали двух агентов рф, которые планировали сорвать военную помощь Украине

Германия задержала двух российских агентов немецко-российского происхождения, которые планировали диверсионные операции против военной инфраструктуры, чтобы подорвать поддержку Украины.

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В Германии задержали двух агентов рф, которые планировали сорвать военную помощь Украине

Гибель помощника Залужного: дело офицера, подарившего Частякову гранаты, передали в суд

Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты, которую ему подарил на день рождения офицер из Администрации Главнокомандующего, не предупредив о ее подлинности.

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Гибель помощника Залужного: дело офицера, подарившего Частякову гранаты, передали в суд

Ударов рф по Харькову за сутки не зафиксировано, в области россияне атаковали управляемыми авиабомбами и дронами

Вражеских обстрелов Харькова не зафиксировано, но 22 населенных пункта в регионе подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, в том числе с применением управляемых авиабомб и беспилотников, что привело к материальному ущербу, но обошлось без жертв.

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В Черниговской области за сутки зафиксировано 22 взрыва в разных приграничных громадах

российские войска обстреляли из минометов и артиллерии 3 пограничные громады в Черниговской области, а также нанесли ракетные удары по городу Чернигову.

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В Черниговской области за сутки зафиксировано 22 взрыва в разных приграничных громадах

Кулеба встретился с главой МИД Японии: обсудили пути развития глобального партнерства

Кулеба встретился с министром иностранных дел Японии, чтобы обсудить развитие глобального партнерства, направленного на экономическое восстановление, энергетическую стабильность и гуманитарную помощь Украине.

политика •   •  6895 просмотра
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