Харьков под ракетным ударом рф: есть "прилеты" в пригороде

Армия рф наносит ракетные удары по Харькову, в городе раздаются взрывы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова.

Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны! - написал Терехов в соцсетях.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях!", - заявил Синегубов.

Как позже сообщил Терехов, по предварительной информации есть "прилеты" в близком пригороде. Но угроза для Харькова сохраняется.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что армия рф в ночь на 14 марта нанесла массированную атаку БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области. В области есть перебои с теле- и радиосигналом.