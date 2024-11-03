Харьков под атакой: оккупанты бьют УАБами
Киев • УНН
Российские войска атакуют Харьков управляемыми авиабомбами, в городе раздаются взрывы. Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными из-за возможности новых ударов.
Армия рф атакует Харьков авиабомбами, в городе слышны взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
"Слышны звуки взрывов! Город под ударом вражеских УАБов - будьте осторожны! Возможны еще пуски!" - сообщил Терехов.
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Впоследствии городской голова отметил, что "предварительно один УАБ нанес удар по Харькову, остальные - по близкому пригороду".
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – резюмировал Терехов.
Ранее в Воздушных силах предупредили о КАБ на Харьков.
Новые удары по Харьковщине: два человека пострадали и была повреждена инфраструктура3 ноября 2024, 07:04 • 17395 просмотров