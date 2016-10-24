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15 марта, 19:03 • 116058 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169396 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139670 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131999 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113699 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105979 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101820 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковский тракторный завод не рассчитывается с Пенсионным Фондом уже 5 месяцев

Харьковский тракторный завод не рассчитывается с Пенсионным Фондом уже 5 месяцев

Киев • УНН

 • 8156 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Харьковский тракторный завод задолжал Пенсионному фонду более 6,5 млн грн. Ежемесячно предприятие должно платить по 100 тысяч грн долга, однако расчеты не осуществляются уже 5 месяцев, сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

"Решением хозяйственного суда Харьковской области от 28.01.2014 г.. По делу № 922/4914/13 (судья Жиляев Е.М.) иск удовлетворен полностью. Взыскано с ОАО "Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе "в пользу Управления пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе г.Харькова задолженность в размере 6593 997,33 грн. Предоставлено рассрочку выполнения данного решения суда сроком на 5 лет, путем взыскания задолженности в размере 6593 997,33 грн ежемесячно (начиная с августа 2014 по июнь 2019 года) равными долями (в размере 109 899,96 грн). На принудительное исполнение решения суда выданы соответствующие приказы от 14.02.2014 г.", - говорится в постановлении суда.

Вместе с тем, руководство ХТЗ уклонилось от выполнения своих обязательств перед государством, а именно не осуществило определенных судом платежей в течение апреля-августе текущего года.

Напомним, общая сумма причиненного государственным интересам ущерба со стороны должностных лиц и владельцев Харьковского тракторного завода составляет 640 млн грн.

Как ранее сообщал, российский бизнесмен Олег Дерипаска намеревался вывезти мощности ХТЗ в Россию.

Также напомним, финансово-хозяйственный контроль за Харьковским тракторным заводом осуществляют россияне.

Украинские Национальные Новости

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