Харьковский тракторный завод не рассчитывается с Пенсионным Фондом уже 5 месяцев

"Решением хозяйственного суда Харьковской области от 28.01.2014 г.. По делу № 922/4914/13 (судья Жиляев Е.М.) иск удовлетворен полностью. Взыскано с ОАО "Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе "в пользу Управления пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе г.Харькова задолженность в размере 6593 997,33 грн. Предоставлено рассрочку выполнения данного решения суда сроком на 5 лет, путем взыскания задолженности в размере 6593 997,33 грн ежемесячно (начиная с августа 2014 по июнь 2019 года) равными долями (в размере 109 899,96 грн). На принудительное исполнение решения суда выданы соответствующие приказы от 14.02.2014 г.", - говорится в постановлении суда.

Вместе с тем, руководство ХТЗ уклонилось от выполнения своих обязательств перед государством, а именно не осуществило определенных судом платежей в течение апреля-августе текущего года.

Напомним, общая сумма причиненного государственным интересам ущерба со стороны должностных лиц и владельцев Харьковского тракторного завода составляет 640 млн грн.

Как ранее сообщал, российский бизнесмен Олег Дерипаска намеревался вывезти мощности ХТЗ в Россию.

Также напомним, финансово-хозяйственный контроль за Харьковским тракторным заводом осуществляют россияне.